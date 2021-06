Rui Rio. Governo e PS sofrem de um "claro esgotamento"

"Ninguém em Portugal pode aceitar o comportamento" da CML, frisou o presidente dos social-democratas.



O PSD pediu para ouvir no parlamento o responsável pela proteção de dados da Câmara Municipal de Lisboa (CML), na sequência da partilha de informações pessoais de manifestantes com embaixadas.



O grupo parlamentar diz hoje em comunicado que apresentou um requerimento a solicitar a audição do encarregado da proteção de dados da autarquia na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.



O presidente da Câmara, Fernando Medina, anunciou que iria exonerar aquele responsável por falhas na proteção de dados, depois de divulgado um relatório que revelava que, nos últimos anos, tinham sido enviados dados de organizadores de 180 manifestações para várias embaixadas estrangeiras.



No requerimento dirigido ao presidente da Comissão a pedir a audição do responsável pela proteção de dados, o PSD explica que a audição de Fernando Medina "deixou diversas questões por esclarecer".