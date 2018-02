Rui Rio. "Mantenho a confiança em Elina Fraga"

RTP20 Fev, 2018, 19:10 / atualizado em 20 Fev, 2018, 20:07 | Política

Em resposta aos jornalistas a partir da sede nacional do PSD, o novo presidente do partido garantiu que nada se altera após a abertura de inquérito pelo MP que atinge uma das suas vice-presidentes.



“Eu mantenho a confiança na doutora Elina Fraga. Já tem a notícia, já tem o título”, afirmou Rui Rio.



Hugo Soares "está demissionário"

c/ Lusa

O líder partidário convidou os jornalistas a fazerem todas as perguntas à ex-bastonária da Ordem dos Advogados. ““Façam as perguntas todas. (…) Façam mais perguntas do que aquelas que eu próprio lhe fiz”, exortou.Rui Rio sublinhou ainda que o inquérito que atinge Elina Fraga se trata de uma auditoria e não de uma investigação. Considera que “a palavra investigar se banalizou na comunicação social”.O recém-empossado presidente do PSD aproveitou a oportunidade para lembrar que este não é o primeiro membro da sua equipa a ser notícia.“Isto começou com um outro vice-presidente, antes de ele o ser, que foi o engenheiro Salvador Malheiro. Iniciamos agora com a doutora Elina Fraga. Vamos lá ver se não vai ficar por aqui, eu acho que ainda vai haver mais histórias”, afirmou.Rui Rio reforçou que está “habituado” a “ambientes de tensão”, dando o exemplo do período em que foi presidente da Câmara do Porto. “Eu estou habituado a isto. É assim que eu funciono bem”, disse.Ainda sobre as mais recentes polémicas em torno do PSD, o novo líder desvaloriza: "Há-de andar assim até esgotar, acalmou e depois segue a normalidade. É assim que tem sido comigo ao longo dos anos”.Na mesma conferência de imprensa realizada esta terça-feira, Rui Rio explicou que o ainda líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, não foi convocado para a reunião da Comissão Política Nacional por estar "demissionário" e "em gestão"."O dr. Hugo Soares está demissionário, está em gestão. A Comissão Política Nacional (CPN) não está a tratar de assuntos de gestão corrente, está a tratar de assuntos estratégicos", justificou Rui Rio, quando questionado sobre a estranheza manifestada pelo líder parlamentar por não ser sido convocado para esta reunião.No final da primeira reunião da Comissão Política Nacional - eleita no domingo no 37.º Congresso do partido - Rui Rio foi questionado pelos jornalistas como respondia à acusação de desrespeito de Hugo Soares e se não considerava que tinham sido violados os estatutos do partido."Já respondi, não vou alimentar esta polémica", disse Rio.Uma hora antes do início da reunião que se realizou esta terça-feira, o líder cessante da bancada do PSD defendeu que seria "um desrespeito institucional grave para com o grupo parlamentar", se não fosse convocado para uma reunião da Comissão Política do partido na qual tem lugar por inerência."A acontecer, creio que não será verdade, mas a acontecer, creio que se trata de um desrespeito institucional grave para com o grupo parlamentar, mas creio que não deve haver nenhuma reunião porque eu não fui convocado", afirmava então Hugo Soares.Segundo indicam os estatutos do partido, além do presidente, dos vice-presidentes, do secretário-geral e dos vogais têm também assento na Comissão Política e o presidente do grupo parlamentar.Os estatutos prevêem igualmente a presença dos presidentes das Comissões Políticas Regionais dos Açores e da Madeira ou um representante de cada uma delas, o presidente e outro dirigente nacional da Juventude Social-Democrata, o secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas e o presidente dos Autarcas Sociais-Democratas.Hugo Soares, que anunciou a sua demissão ainda antes do congresso deste fim de semana, mantém-se como líder da bancada parlamentar até à próxima quinta-feira, data em que se realizam as eleições para escolher um novo líder parlamentar. O único candidato é o deputado Fernando Negrão.De recordar que a Comissão Política Nacional do PSD - eleita no domingo com 64,7% dos votos - integra como vice-presidentes David Justino, Elina Fraga, Isabel Meirelles, Manuel Castro Almeida, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro.Como vogais foram eleitos André Coelho Lima, António Carvalho Martins, António Topa, António Maló de Abreu, Cláudia André, João Cunha e Silva, Manuel Pinto Teixeira, Maria da Graça Carvalho, Ofélia Ramos e Rui Rocha.Também com assento da Comissão Política Nacional, Feliciano Barreiras Duarte foi eleito o novo secretário-geral dos sociais-democratas.