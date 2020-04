Rui Rio opõe-se a aumentos salariais na função pública

Há aumentos de 0,3% para a generalidade dos trabalhadores, e de 10 euros para as remunerações inferiores a 700 euros, com retroactivos a Janeiro.



Aumentos tal como tinha sido aprovado no Orçamento do Estado para este ano antes da pandemia.



O presidente do PSD reconhece que o aumento é pouco, mas explica que não podia acontecer quando há trabalhadores em lay-off e outros mesmo no desemprego".



Rui Rio defende que estes aumentos deveriam ser reequacionados no orçamento suplementar que o governo espera entregar no parlamento em julho.