Rui Rio: PCP, CGTP e Governo prestaram "um péssimo serviço ao Dia do Trabalhador"

Foto: Fernando Veludo - Lusa

O presidente do PSD disse esta tarde que a Igreja Católica tem "mais juízo" do que a CGTP, considerando que as celebrações do 13 de Maio estão a ser organizadas de forma sensata em face da pandemia de covid-19.