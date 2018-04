Rui Rio pede explicações a antigo ministro Manuel Pinho

Rui Rio quer saber se o antigo ministro da economia, Manuel Pinho, recebia, ou não, 15 mil euros por mês do BES quando estava no Governo.



"O PSD vai tomar a iniciativa de chamar o ex-ministro Manuel Pinho ao parlamento no sentido de ele poder dar, do ponto de vista político, as explicações que ache que deve dar ao país", declarou o líder social-democrata.



Rui Rio falava aos jornalistas na Guarda durante uma visita à 5.ª Feira Ibérica de Turismo (FIT), organizada pela Câmara Municipal local.