Rui Rio pede tranquilidade e serenidade no processo eleitoral do PSD

O presidente do PSD não anunciou, por isso, qualquer data para as eleições internas e para o Congresso. De visita à barragem do Alto Lindoso, Rui Rio acusou o Governo de andar a dormir permitindo que a barragem atingisse a pior situação de sempre na armazenagem de água.