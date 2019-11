Rui Rio, Pinto Luz e Luís Montenegro discursaram para jovens da JSD

Os três candidatos à liderança do PSD estiveram num Congresso da JSD. Rui Rio diz que está disponível para acordos com o PS mesmo que seja criticado dentro do partido. Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz dizem que Rui Rio esta em posição subalterna em relação ao PS.