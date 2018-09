Rui Rio procura encerrar episódio do convite à demissão dos críticos

O líder social democrata procura pôr um ponto final à agitação criada no partido depois de ter aberto a porta de saída às vozes discordantes no PSD.



Num encontro com militantes na Beira Baixa disse o que espera dos sociais democratas. E insiste na união do partido para disputar as batalhas do próximo ano.



Mesmo que agora queira encerrar o capítulo, as palavras de Rui Rio cairam mal dentro do partido. Nas redes sociais, o deputado José Eduardo Martins diz todos são necessários no partido.



O deputado Carlos Abreu Amorim diz que as palavras de Rui Rio não são dignas de um presidente. O autarca de Cascais e ex-vice-presidente do PSD acusa Rui Rio de dar mais um pontapé nos companheiros do partido.



Contactado pela RTP, Luís Montenegro não quis comentar as palavras de Rui Rio.