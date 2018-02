Rui Rio promete diálogo mas refuta bloco central

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Rui rio elogiou a forma como Santana Lopes assumiu os resultados eleitorais do partido. E os dois deram um sinal de unidade, entrando juntos no centro de congressos de Lisboa.



De madrugada, os representantes de Rui Rio e de Pedro Santana Lopes chegaram a acordo para as listas de unidade aos órgãos nacionais do partido, anunciado por Salvador Malheiro, o antigo diretor de campanha de Rio.



O acordo segue os resultados das eleições internas, usando as percentagens de 46 por cento para Santana Lopes e de 54 por cento para Rui Rio. Fica de fora as listas conjuntas a comissão política nacional - o órgão de direção do presidente eleito.



Pedro Santana Lopes vai encabeçar a lista de unidade ao Conselho Nacional.