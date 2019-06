Rui Rio quer aumentos só com crescimento da economia

O social-democrata defende que os aumentos salariais, tanto no sector público como no privado, devem depender do crescimento da economia e não de um programa eleitoral.



Palavras do líder do PSD registadas pela agência Lusa, em Viana do Castelo, à margem do lançamento do livro "E agora, Portugal?", do antigo deputado Eduardo Teixeira.



Rui Rio a falar sobre salários depois do primeiro-ministro António Costa ter admitido ao jornal Expresso que é possível uma atualização anual dos vencimentos na administração pública.