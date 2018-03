Rui Rio quer CDS-PP e PSD com "caminhos diferentes" mas admite futuras coligações

Christopher Marques - RTP01 Mar, 2018, 16:29 / atualizado em 01 Mar, 2018, 16:42 | Política

No fim do encontro com Assunção Cristas, Rui Rio assinalou que as relações entre CDS e PSD “foram sempre boas” e recordou o seu passado como autarca do Porto, em coligação com os cristãos-democratas.



Apesar de seguirem agora rumos distintos, Rio lembrou que "existe uma visão comum de que nem o CDS, nem o PSD, se reveem nesta solução governativa”. “Há uma ideia que é comum que é necessário substituir esta solução governativa. Nas próximas eleições legislativas, há de fazer um esforço neste sentido”, afirmou o líder social-democrata.

Reformas estruturais

Evitar "paz podre" no PSD

Rio garantiu ainda que a sua chegada à liderança do partido não mudou esta postura: “Não é pelo facto de ter mudado a direção nacional do PSD que passamos a achar que as coisas estão bem. Não estão”, esclareceu.O Presidente do PSD falou aos jornalistas no fim de um almoço com a líder do CDS-PP que decorreu na sede dos democratas-cristãos. Assunção Cristas acompanhou Rui Rio até ao local onde decorreu a conferência de imprensa mas não permaneceu no local enquanto o social-democrata respondeu aos jornalistas.Rui Rio insistiu que “o país deve procurar, através dos partidos, ter entendimentos que levem a que se possam fazer reformas estruturais que de outra forma o país nunca terá”.O líder social-democrata esclareceu ainda que também os partidos mais à esquerda deverão participar nestas negociações. “Naquilo que é a minha visão e o que eu gostaria que acontecesse em Portugal, é com todos. Menos com aqueles que se queiram excluir”, explicou.Em declarações aos jornalistas no fim da reunião com Cristas, Rio disse que não foi abordada uma eventual futura coligação com o partido de Assunção Cristas. Rui Rio deixou claro que, “neste momento, cada um faz o seu caminho”. “Na hora de haver eleições poder-se-á falar disso”, não deixou de admitir.Apesar de seguiram caminhos independentes, Rui Rio acredita que as posições dos dois partidos se aproximarão. “Sendo certo que nos vamos cruzar com muita facilidade porque aquilo que objetivamente está mal na governação tanto vê o CDS, como o PSD, como os portugueses”, explicou. No caso dos debates estruturais, Rio mantém que dialoga com todos sobre os mesmos temas, nomeadamente sobre a justiça e a natalidade.O presidente do PSD rejeitou ainda a ideia de estar a aproximar-se do Partido Socialista e de, com isso, poder perder votos à direita. “A minha conversa com o líder do PS não é muito diferente da que eu tenho com o líder da CDS-PP no que concerne às questões estruturais", disse."No que concerne à governação é diferente. Porque ele está a favor do Governo e a líder do CDS está contra”, afirmou. Rio rejeitou ainda que se façam leituras políticas do facto de se ter reunido primeiro com António Costa e só depois com Assunção Cristas.Questionado sobre o pedido de desculpas feito por Fernando Negrão aos deputados do PSD, Rui Rio disse não ter qualquer informação.“A reunião do grupo terá corrido bem se as pessoas disseram todas o que lhe ias na alma” para depois partirem “para uma etapa nova”. “Se não disseram, eu acho mal”, afirmou. Rio disse que ele próprio pediu que assim fosse para evitar “uma paz podre no grupo parlamentar”.