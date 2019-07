Partilhar o artigo Rui Rio quer financiar os hospitais do SNS em função dos resultados obtidos Imprimir o artigo Rui Rio quer financiar os hospitais do SNS em função dos resultados obtidos Enviar por email o artigo Rui Rio quer financiar os hospitais do SNS em função dos resultados obtidos Aumentar a fonte do artigo Rui Rio quer financiar os hospitais do SNS em função dos resultados obtidos Diminuir a fonte do artigo Rui Rio quer financiar os hospitais do SNS em função dos resultados obtidos Ouvir o artigo Rui Rio quer financiar os hospitais do SNS em função dos resultados obtidos