Rui Rio quer que Marcelo seja mais exigente com o Governo mas afasta crise política

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu esta noite que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deve ser mais exigente com o Governo no seu segundo mandato, mas afastou um cenário de crise política.