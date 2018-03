Rui Rio quer revolucionar PSD com secções e porta-vozes temáticos

RTP07 Mar, 2018, 19:19 | Política

O Partido Social Democrata anunciou uma pré-proposta de criação do Conselho Estratégico Nacional, a ser aprovada em definitivo numa próxima reunião da Comissão Política Nacional. Este órgão será responsável pela elaboração do programa eleitoral do partido e pelos porta-vozes do partido para as diferentes áreas.



“Designou-se como uma espécie de governo sombra mas não é isso exatamente que ele é”, explicou o líder social-democrata. Rui Rio defende que não é um governo sombra porque as áreas temáticas não estão definidas em função do governo em funções.



A grande mudança anunciada para o Conselho Estratégico Nacional é uma “revolução” na sua forma de funcionamento. Rui Rio pretende que este conselho ponha todos os social-democratas a militar de forma diferente, de acordo com as áreas de seu interesse. “Se são profissionais de saúde ou se se interessam pelos temas de saúde podem militar na secção de saúde”, exemplificou.



O líder social-democrata pretende promover uma militância que se baseia numa razão diferente “daquela que muitas vezes acontece nos partidos políticos que é entrar para ver se ganha a concelhia”. “Às vezes, até ganham as eleições e nem sabem para que é que as ganharam. É a satisfação de naquele momento conseguir ganhar. Sabemos que isto acontece muito nos partidos políticos”, criticou.

"Uma grande volta"

Rui Rio defende que os partidos políticos devem levar “uma grande volta” e promete que a lógica do Conselho Estratégico Nacional organizado em áreas temáticas será também repercutido nas distritais do partido. Ou seja, poderão ser criadas comissões temáticas nos distritos ou regiões que contribuirão para o trabalho do conselho.



Rui Rio explicou ainda que este Conselho Estratégico Nacional será responsável pela produção do programa eleitoral às legislativas de 2019. “Quando me fizerem um pergunta a propósito de qualquer coisa que aconteceu se o PSD quer comentar, o PSD terá sempre através deste órgão um porta-voz setorial capaz de ter o conhecimento técnico e político”, afirmou.



O objetivo é “comentar com competência e não limitar-se, como muitas vezes acontece na política, a dizer bem ou dizer mal”.



O Conselho Estratégico Nacional será presidido pelo vice-presidente David Justino. Este conselho terá uma comissão permanente constituída pelo conjunto de coordenadores e porta-vozes das secções temáticas. Junta-se ainda uma comissão consultiva que será constituída por personalidades que irão acompanhar a evolução do Conselho Estratégico Nacional.



O partido irá agora redigir o regulamento deste Conselho Estratégico Nacional que será posteriormente aprovado numa futura reunião da Comissão Política Nacional.



No fim da reunião desta quarta-feira, Rui Rio anunciou ainda que o professor Tiago Moreira de Sá passará a ser o presidente da Comissão de Relações Internacionais do PSD e que Luís Geraldes será responsável pelo Secretariado para as Comunidades.