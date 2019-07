Rui Rio quer salário mínimo nos 700 euros em 2023

“O PSD defende que o SMN tem de ser igual no público e no privado.



O PSD defenderá em sede de concertação social que o SMN suba sempre acima da inflação e da produtividade, de forma a que em 2023 ultrapasse os 700 euros”, refere o documento com as linhas fundamentais do programa eleitoral do partido sobre natalidade, luta contra a pobreza e reforma da Segurança Social apresentadas pelo presidente do partido, Rui Rio.



Em 2019, o SMN foi fixado em 600 euros.



“O salário mínimo na função pública é cerca de 6% mais elevado”, salientou Rio, apontando que, nesse setor, foi fixado em 635 euros.



Rui Rio quer também uma transição mais lenta para a entrada na reforma.