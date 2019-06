Partilhar o artigo Rui Rio quer todos os trabalhadores com falta justificada no primeiro dia de aulas dos filhos Imprimir o artigo Rui Rio quer todos os trabalhadores com falta justificada no primeiro dia de aulas dos filhos Enviar por email o artigo Rui Rio quer todos os trabalhadores com falta justificada no primeiro dia de aulas dos filhos Aumentar a fonte do artigo Rui Rio quer todos os trabalhadores com falta justificada no primeiro dia de aulas dos filhos Diminuir a fonte do artigo Rui Rio quer todos os trabalhadores com falta justificada no primeiro dia de aulas dos filhos Ouvir o artigo Rui Rio quer todos os trabalhadores com falta justificada no primeiro dia de aulas dos filhos