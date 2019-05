Rui Rio quer um PSD renovado

Entre criticas internas sobre a deslealdade de alguns dirigentes do PSD, o líder dos social-democratas revelou que não haverá reunião do Conselho Nacional do PSD para avaliação do mau resultado eleitoral nas europeias.



O dirigente assume responsabilidade pela escolha dos deputados.



Rui Rio quer agora atribuir mais poder às distritais deixando a estas a possibilidade de apresentarem uma lista de sugestões, como conta a jornalista Madalena Salema.