Rui Rio reage à detenção de João Rendeiro nas redes sociais

Rui Rio reage à detenção de João Rendeiro nas redes sociais com um texto centrado no diretor da Polícia Judiciária. O Presidente do PSD escreve no Twitter que Luís Neves "deu uma conferência de imprensa de manhã". Rio descreve depois pormenorizadamente as estações de televisão e os horários em que o diretor da PJ esteve presente para dar entrevistas.