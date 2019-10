Rui Rio recandidata-se à liderança do PSD

Quinze dias depois da derrota nas eleições legislativas que ditaram a derrota do Partido Social Democrata (PSD) o líder Rui Rio anunciou que se recandidata ao cargo.

Rui Rio vai assumir, também, a liderança da bancada parlamentar do partido até ao congresso do próximo ano.



Rio deu uma conferência de imprensa onde lembrou os apelos e os incentivos que lhe foram chegando nas últimas semana e disse que se candidata para evitar uma divisão do partido.



As eleições diretas para eleger o próximo presidente do PSD deverão realizar-se em meados de janeiro e o congresso na primeira ou segunda semana de fevereiro, mas as datas concretas serão fixadas num Conselho Nacional que se realizará a 8 de novembro.