Rui Rio recebeu o presidente eleito do PSD Luís Montenegro

O encontro na sede do partido foi à porta fechada e só há registo de uma fotografia. No site do PSD pode ler-se que o encontro serviu para o processo logístico e político de transição da liderança. Montenegro revelou no Twitter que se reuniu também com Paulo Mota Pinto mas ainda não diz se mantém a confiança política no atual líder parlamentar.