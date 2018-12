Rui Rio recusa falar de Tancos na comissão parlamentar

O líder do PSD defende outro tipo de abordagem, por esse motivo, não vai depor sem ser chamado.



O líder do Partido Social Democrata (PSD) foi desafiado por Jorge Machado, deputado do PCP que fez o desafio depois de Rui Rio ter dito que não dizia tudo o que sabia sobre este caso.



Agora, Rui Rio diz que sabia o que todos sabiam.





Declarações de Rui Rio na última noite à margem da comemoração dos 23 anos do clube Via Norte, no Porto.