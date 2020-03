Rui Rio recusa... para já, criticar Governo pelo combate à covid-19

"É evidente, haverá medidas com as quais concordamos mais, haverá medidas com as quais concordamos menos, haverá respostas que o Governo está a dar melhor e respostas que está a dar pior", reconheceu Rio.



"Há evidentemente falhas", acrescentou. Para logo sublinhar que, agora "não é o momento para estar aqui a evidenciar as falhas e a fazer uma crítica cerrada ao Governo".



"Neste momento, se nós queremos vencer um inimigo comum, nós temos de ter sentido de Estado, sentido de responsabilidade e, se alguma crítica haverá a fazer, também se pode fazer pelo telefone, também se pode fazer diretamente", considerou o líder do principal partido de oposição.



"A minha posição é a de defesa do interesse nacional", concluiu Rui Rio.



Na próxima semana a Assembleia da República reúne para decidir se sim ou não o Estado de Emergência é prolongado, e Rio admite a sua prorrogação.