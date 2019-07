Rui Rio sauda aprovação das listas de candidatos a deputados pelo PSD

Rui Rio saudou a aprovação das listas. O líder do PSD diz que o processo foi de certa forma pacífico e que não houve saneamentos selvagens.



Dos 89 deputados eleitos pelo PSD em 2015, 49 estão fora das listas para as legislativas, o que corresponde a 55 por cento do total.



Em 2015, com Pedro Passos Coelho, as listas foram aprovadas por unanimidade.