Rio aposta em congresso do PSD sem diretas

Foto: José Coelho - Lusa

À espera que o partido lhe diga se ainda é útil, o líder social-democrata não está interessado em abrir uma crise de liderança nem marcar eleições internas, para já.



Quanto aos olhares dentro do partido, o vice-presidente Salvador Malheiro admite que gostava de ver uma candidatura única à liderança e reconhece que poucos reúnem as condições semelhantes às de Luís Montenegro.



Também o vice-presidente da comissão política nacional do PSD, David Justino, adiantava na terça-feira que deveria realizar-se em março o Conselho Nacional que poderá decidir a marcação de diretas.



Já o antigo candidato à liderança do social-democrata Miguel Pinto Luz referiu que só depois da discussão interna na Comissão Política Nacional é que falará numa possível candidatura.



Para já, o tempo é de reflexão.