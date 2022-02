Matos Correia afirma que Rio tem de dizer "eu demito-me, eu vou-me embora"

Foto: Mário Cruz - Lusa

As vozes criticas dentro do PSD continuam a fazer-se ouvir, perante a aparente indecisão de Rui Rio em ficar ou não à frente do partido. Agora foi a vez de Matos Correia, antigo deputado social-democrata. “Quando se tem um resultado dramático e tão negativo, os responsáveis têm de no próprio dia” esclarecer posições.