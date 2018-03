Rui Rio toma o pulso às questões europeias

Esta é também a primeira deslocação internacional do presidente do PSD que na quarta-feira jantou com os eurodeputados do partido.



Hoje (quinta-feira) Rui Rio reúne-se com o presidente do PPE e participa depois na cimeira da família politica europeia a que pertence o PSD.



Rui Rio falou com a jornalista Andrea Neves sobre algumas das questões europeias que têm marcado a agenda e disse que está disposto a apoiar o Governo na necessidade de aumentar a contribuição para o orçamento comunitário se não houver outra forma de assegurar que Portugal recebe o que tem recebido.



Rui Rio frisou ainda que a haver cortes não podem acontecer na política de coesão.