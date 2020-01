Rui Rio vai comunicar à Jurisdição quebra de disciplina de voto

Sobre a abstenção dos deputados do PSD da Madeira na votação da proposta do Orçamento do Estado de 2020, Rui Rio considera que "foi quebrada a disciplina de voto".







O líder do PSD diz compreender a posição dos deputados e acusa a Comissão Política Regional da Madeira de ter exercido pressão. Rio lamenta apenas "ter sabido pela comunicação social" da abstenção.







Falando sobre a polémica em torno do pagamento das quotas dos deputados do PSD da Madeira, Rui Rio considera que se trata de uma "matéria pacífica".

Ao explicar as novas regras de pagamento de quotas que implicam que sejam pagas apenas por referência de multibanco, Rui Rio esclarece que "quando a eleição é nacional, as regras têm de ser iguais para todos".Rui Rio diz estar "confiante" para as eleições da presidência do partido que decorrem no próximo sábado.