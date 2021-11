Rui Rio vai pedir "ponderação" ao PSD para adiar as eleições internas

Rui Rio rejeita as acusações do PCP de que o Presidente da República estaria a prestar um serviço a candidaturas de direita. "Para dar ajuda ao PSD teria de ser em abril", retorquiu o líder do PSD.



Rui Rio defende que as eleições no PSD deveriam ser adiadas para depois das eleições legislativas. O candidato Paulo Rangel entende que as eleições no PSD devem realizar-se a 4 de dezembro