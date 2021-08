Rui Rio visitou as áreas ardidas nos concelhos de Castro Marim e Tavira

O presidente do PSD ouviu as criticas da população à distribuição de meios no combate ao fogo e em declarações aos jornalistas apontou o dedo à Secretária de Estado da Administração Interna por ter estado no local e ter dado os parabéns aos bombeiros quando o incêndio estava longe de estar dominado.