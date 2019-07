Rui Rio viu desaire de António Costa na UE

A opinião do presidente do Partido Social Democrata foi emitida na estação TVI 24 e Rio realçou que António costa jogou demasiado alto.



Em conferência de imprensa, após a conclusão do Conselho Europeu, António Costa reconheceu que a dificuldade sentida pelos líderes dos 28 para fechar a negociação sobre o “pacote” das nomeações para os altos cargos da União Europeia "seguramente não é bom sinal".