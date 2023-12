Rui Rocha considera Pedro Nuno Santos estagiário político

Foto: José coelho - Lusa

O presidente da Iniciativa Liberal compara o novo secretário-geral do PS a um estagiário. Rui Rocha diz que, apesar de Pedro Nuno Santos ter cometido vários erros, o que seria inadmissível numa empresa, mesmo para um estagiário, o atual secretário-geral do PS foi promovido.

O líder liberal criticou escolha dos militantes socialistas, bem como a conduta de Pedro Nuno Santos enquanto ministro das Infraestruturas.



Declarações de Rui Rocha, esta terça-feira de manhã, à margem de uma ação da Iniciativa Liberal, em que o líder do partido fez a travessia do Tejo entre Cais do Sodré e Cacilhas. Ação em jeito de alerta para os sinais de degradação e as várias reclamações do serviço prestado pela Transtejo-Soflusa.