Rui Rocha critica declarações de António Costa sobre João Cotrim de Figueiredo

O deputado e candidato à presidência da Iniciativa Liberal Rui Rocha considera "inqualificáveis" as afirmações do primeiro-ministro sobre a saída de João Cotrim Figueiredo da liderança do partido. Rui Rocha garante que os liberais vão ser a alternativa às ideias socialistas, nos próximos anos.