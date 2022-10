Rui Rocha diz que Iniciativa Liberal é o "principal opositor" do PS

Em resposta às afirmações do primeiro-ministro, que acusou o Iniciativa Liberal de competir com o Chega "no lamaçal", Rui Rocha argumentou que as afirmações de Costa "são inqualificáveis" e demonstram "a inquietação que o Iniciativa Liberal gera em António Costa".



"O primeiro-ministro sabe que o Iniciativa Liberal é o competidor mais presente e alternativo às suas políticas", disse o candidato em entrevista à RTP.



"António Costa está nervoso e sabe que o IL é o seu principal opositor", acrescentou.



Rui Rocha negou que a política do partido se assemelhe à do Chega, argumentando que o Iniciativa Liberal é um partido "de ideias, responsável, com coragem e desafiante, que fará uma oposição em toda a linha àquilo que têm sido as propostas socialistas".



O candidato à presidência do partido quer trazer "novas camadas de eleitores" e defende que o Iniciativa Liberal tem de estar "mais presente no país". Mas coloca como objetivos fundamentais eleger deputados na Madeira e para o Parlamento Europeu.



João Cotrim Figueiredo, que vai sair da liderança do Iniciativa Liberal nas eleições antecipadas de dezembro, anunciou esta segunda-feira o seu apoio ao deputado Rui Rocha por ser "a pessoa certa" para liderar o partido nesta nova fase.