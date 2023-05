Rui Rocha reconhece entendimento com o PSD

A Iniciativa Liberal acusa António Costa de tentar condicionar a comissão de inquérito à TAP ao discordar da audição de João Galamba. No conselho nacional do partido, em Coimbra, Rui Rocha reconheceu entendimento com o PSD, mas recusou coligações pré-eleitorais.