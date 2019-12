Rui Tavares diz que crise do Livre trouxe o princípio e não o fim do partido

O Co-fundador do Livre foi protagonista na polémica que envolveu Joacine Katar Moreira, a única deputada eleita. Em entrevista ao "Notícias Magazine" avisa que, no Livre, nunca ninguém será um meio para outros fins que não os do partido.