Rui Tavares vai recorrer à justiça em caso de exclusão do Livre de debates televisivos

O candidato do Livre às eleições legislativas Rui Tavares vai recorrer à justiça no caso da exclusão do partido nos debates televisivos. Em marcha está uma providência cautelar, já que os canais não responderam aos pedidos do partido para mais esclarecimentos. Nem desmentiram que já tinham fechado a lista de partidos representados nos debates eleitorais.