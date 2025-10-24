Sai Sérgio Janeiro. Ministra da Saúde demite presidente do INEM

(em atualização)





A decisão surgiu na sequência de uma reunião, na noite de quinta-feira, entre Ana Paula Martins e Sérgio Janeiro, que teria como objetivo comunicar a saída do Conselho Diretivo do INEM.





A ministra deverá anunciar na próxima semana Luís Cabral, antigo secretário regional da Saúde dos Açores para a presidência do INEM. Até à tomada de posse do novo presidente, fica em funções, de forma interina, a vogal Alexandra Ferreira.

A nomeação de Luís Cabral terá ainda de ser aprovada em sede de Conselho de Ministros. Contudo, está já a merecer a contestação de profissionais do sector, que remeteram uma carta a Luís Montenegro a pedir que "reavalie" a escolha. Em causa estão as falhas no sistema de emergência médica dos Açores, semelhantes às do INEM.





Sérgio Janeiro foi nomeado para o conselho diretivo do INEM em julho de 2024 por 60 dias, mas permaneceu no cargo até agora.

