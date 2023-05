Rui Rocha considera que, a acontecer, a demissão de João Galamba não vai repor o normal funcionamento das instituições.





“Estamos perante um rodizio de casos (…) e não são casos e casinhos como diz o primeiro-ministro”, reitera.Declarações do líder da Iniciativa Liberal, esta manhã, à porta do centro de saúde da freguesia de Algueirão - Mem Martins, no concelho de Sintra.Rui Rocha esteve com várias dezenas de pessoas, que esperavam para ser atendidas, algumas delas, desde a madrugada.