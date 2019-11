Salário mínimo. Esquerda queria mais, PSD receia que seja demasiado

Rui Rio tem dúvidas se a economia e a produtividade das empresas aguentam este aumento e não aceita uma diferença entre o público e o privado. Para os partidos da esquerda o salário mínimo podia ter chegado a um valor mais alto do que os 635 euros.