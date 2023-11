Salvador Malheiro e Ribau Esteves apelam à unidade mas dão conselhos diferentes ao líder

Perante o 41.º Congresso do PSD, o presidente da Câmara de Ovar e ex-vice-presidente do anterior líder Rui Rio, Salvador Malheiro disse que "ninguém pode ser vetado ou dispensado" no atual momento de campanha.

"Não vale a pena olhar para trás, para as pequenas divergências, porque aquilo que temos pela frente obriga a que todos nós sejamos convocados", afirmou, assegurando estar disponível "para ajudar, para apoiar, para unir e congregar".

Salvador Malheiro defendeu que "não existem linhas vermelhas na angariação de votos por parte do PSD" e deixou um alerta aos que, na última eleição, votaram no PS sem saber que António Costa formaria uma `geringonça` com BE e PCP.

"À primeira cai qualquer um, à segunda já só cai quem quer", avisou.

Ao presidente do PSD, Malheiro aconselhou um "discurso pela positiva", considerando que "não vale a pena bater nos casos e casinhos, nas falhas" da governação do PS, mas mostrar aos portugueses como podem "ficar melhor com a governação do PSD".

Já o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves considerou que se o PSD não conseguir que fique claro para o país "a miséria de oito anos de governação do PS, pode pintar o seu programa eleitoral da cor que quiser", mas ninguém lhe vai dar razão.

"Nós não temos uma crise política por causa de uma investigação criminal. Nasceu da demissão do primeiro-ministro que assentou o seu poder numa maioria parlamentar que apodrece", criticou.

Sem dizer o nome do Chega, Ribau Esteves deixou outro conselho como lidar com este partido.

"Somos nós o PSD a alternativa credível ao PS que temos de dizer basta, aos outros que usam uma palavra sinónima temos de os ganhar pelos argumentos da política e da razão, não é dizer que não são democratas", disse.

Numa outra intervenção, também o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, considerou que António Costa "não se demitiu por um parágrafo ou um comunicado, ruiu por dentro por incapacidade e incompetência".

"Se queremos mudar de rumo, só há um caminho, o voto no PSD. Qualquer outro voto à nossa direita ou à nossa esquerda é na prática continuar a votar no PS é, na prática, manter o PS no Governo", sublinhou.