Sánchez e Costa reúnem-se com olhos postos na exploração do lítio

O primeiro-ministro defende que as reservas de lítio nas zonas de fronteira entre Portugal e Espanha são oportunidades de desenvolvimento do interior. António Costa diz esta é uma aposta para vencer o desafio demográfico e resgatar estas regiões do empobrecimento - declarações feitas na Galiza ao lado do chefe do Governo de Espanha.