Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A ministra da Segurança Social volta a garantir que não conhecia as operações realizadas pela Santa Casa Global, nem os montantes aplicados.

Ana Mendes Godinho voltou ao Parlamento, a pedido do PSD, para prestar esclarecimentos sobre a internacionalização do jogos sociais da instituição.



A ministra revelou que a auditoria externa à operação vai ficar concluída no final de janeiro.