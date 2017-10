Partilhar o artigo Santana apresenta candidatura com orgulho no seu percurso político Imprimir o artigo Santana apresenta candidatura com orgulho no seu percurso político Enviar por email o artigo Santana apresenta candidatura com orgulho no seu percurso político Aumentar a fonte do artigo Santana apresenta candidatura com orgulho no seu percurso político Diminuir a fonte do artigo Santana apresenta candidatura com orgulho no seu percurso político Ouvir o artigo Santana apresenta candidatura com orgulho no seu percurso político