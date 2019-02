Santana diz que Portugal estaria "muito diferente" se Sampaio não tivesse dissolvido a AR em 2004

Lusa09 Fev, 2019, 23:20 | Política

Évora, 09 fev (Lusa) -- O líder da Aliança, Santana Lopes, sugeriu hoje que o país poderia estar "muito diferente", para melhor, se o antigo Presidente da República Jorge Sampaio não tivesse dissolvido o parlamento e provocado a queda do seu governo em 2004.

"Se o então Presidente da República, em 2004, não tivesse feito o que fez, o país estaria hoje muito diferente, de certeza absoluta", acentuou Pedro Santana Lopes, na sua primeira intervenção no congresso fundador da Aliança, em Évora, iniciada quando já passava das 22:00.

O antigo primeiro-ministro, então líder do PPD-PSD, referia-se à opção de Jorge Sampaio pela dissolução da Assembleia da República, em 2004, que provocou a queda do governo por si chefiado e as novas eleições, ganhas com maioria absoluta pelo PS de José Sócrates.

Pedro Santana Lopes aproveitou a "conversa" com os militantes para defender que Portugal precisa das "políticas certas, sem a cobardia dos ataques pessoais".

"Vamos para a campanha sem fazer distinção entre partidos com assento ou sem assento parlamentar", apelou.