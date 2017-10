Santana Lopes candidata-se "por dever" e para não entregar PSD a críticos do trabalho de salvação nacional

RTP11 Out, 2017, 10:31 / atualizado em 11 Out, 2017, 10:32 | Política

"Hoje é um dia de boas notícias, Portugal ganhou e eu sou candidato à liderança do PPD/PSD", afirmou Pedro Passos Coelho na Sic Notícias. Sem margem para qualquer dúvida, o ex-presidente do PSD confirmava o que já durante o dia tinha sido apresentado como certo.



A apresentação oficial da candidatura fica reservada para a próxima semana e revelou que tinha manifestado a Pedro Passos Coelho a realização de diretas no partido só em janeiro, como acabou por ser decidido no Conselho Nacional, para que possa preparar a sua candidatura.



Dever de avançar

Pactos de regime no horizonte

Santana Lopes é Provedor da Santa Casa da Misericórdia desde 2011 e esta terça-feira já falou com o primeiro-ministro António Costa sobre a cessação das suas funções. Enviou uma carta de despedida aos funcionários da Misericórdia e assumiu depois em público a sua candidatura.E Santana Lopes aproveitou desde logo para dividir as águas no que toca a candidaturas. Embora revelando que tem muita consideração pessoal por Rui Rio, o candidato afirmou que não quer ver o PSD entregue agora a quem criticou Passos Coelho numa altura difícil para o país."Os partidos têm de ser pessoas de bem. Também me apresento por isso, não é para defender herança nenhuma, mas não me parece bem que um partido possa ser entregue a quem, numa altura tão difícil para o país, passou a vida a pôr em causa esse trabalho de salvação nacional", justificou, numa referência ao candidato já anunciado, Rui Rio.“Não concebo que a generalidade dos militantes do PPD/PSD que defendeu e foi solidário com Passos Coelho durante todo este tempo, possa agora dizer que ‘ai, Passos Coelho saiu? Então vamos agora escolher aqueles que durante estes anos o quiseram deitar abaixo e disseram mal dele o tempo todo’”, afirmou Santana, lembrando que defendeu, em geral, o trabalho de Passos Coelho.Com 61 anos, Pedro Passos Coelho avança pela terceira vez para a liderança do PPD/PSD. Garante que o faz por sentir o “dever de avançar”, diferenciando este desafio daquele que recusou recentemente, ao não aceitar ser candidato à Câmara de Lisboa."Deixar a Santa Casa, onde adoro o trabalho que faço, para me candidatar a presidente da Câmara Municipal de Lisboa não fazia sentido, aqui está em causa o país", reiterou.O antigo primeiro-ministro disse que para tomar esta decisão apenas "pediu licença" aos filhos, que lhe deram "via verde" e até o encorajaram."Candidato-me para levar o PPD/PSD a disputar as eleições de 2019 e para as ganhar, não para ser segundo, mas para ser primeiro", afiançou Santana Lopes."Venho para marcar bem a alternativa e, se o dr. António Costa não levar a mal, para lhe ganhar as eleições de 2019", disse, considerando que não é por haver acordos em certas matérias que os partidos não afirmam as suas diferenças.Por isso mesmo, defendeu a necessidade de Pactos de Regime. Elegeu as áreas a privilegiar: obras públicas, saúde, justiça e segurança social, apesar de assumir que este último pacto seria o mais difícil de conseguir devido a diferenças ideológicas."Se for eleito líder do PPD/PSD, não vão passar a vida a ver-me zangado, vão ver-me muitas vezes a dizer 'estou de acordo'", acrescentou.No entanto, disse não poder haver cedências, por exemplo, no apuramento de responsabilidades sobre os incêndios de Pedrógão ou do furto de material de guerra em Tancos.A ideia de uma eventual formação de um Bloco Central foi ainda claramente afastada pelo candidato à liderança do PPD, PSD.“Não serei um líder distante, mas próximo”, garantiu Santana Lopes, dizendo, em tom divertido, que não quer roubar a “patente” dos afetos ao Presidente da República.Considerou injustas as críticas feitas a Marcelo Rebelo de Sousa por ter almoçado com Santana Lopes na segunda-feira, embora tenha admitido que informou o Presidente da sua decisão de avançar com a candidatura à presidência do PSD.Reposicionar o partido - "trazer de novo o PPD/PSD" - foi outra das promessas que deixou, caso seja eleito, e assegurou que, quando fizer a formalização da sua candidatura, irá apresentar o que chamou de "equipa de luxo de gente nova", dizendo contar com muitos apoios pelo país na geração dos 30/40 anos.Santana Lopes assegurou que só começou a ponderar a candidatura depois da forte derrota do PSD nas autárquicas. Desejou que a campanha interna possa ser civilizada e, questionado sobre o que fará se perder, respondeu: "Vou ser livre".