Santana Lopes com desafio "especial" mas sem "pieguices"

Foto: António Cotrim - Lusa

"É especial, é muito especial, mas sem pieguices, sem pieguices. Mas com certeza que dá alguma emoção", afirmou o líder do Aliança, em declarações aos jornalistas, à entrada para o congresso fundador do partido.



Questionado se tem alguma nostalgia do PPD/PSD, partido que chegou a liderar e do qual saiu em agosto do ano passado para, depois, criar o Aliança, Santana Lopes disse que não.



"Gosto de honrar todos aqueles com quem partilhei combates e respeitá-los e, por isso, ninguém me ouve, nem ouvirá, dizer mal das 'casas' onde já estive", afirmou, frisando que, agora, está "todo virado para o presente e para o futuro".



À entrada para a Arena d'Évora, que, até domingo, é "palco" do congresso do Aliança, Pedro Santana Lopes manifestou-se "bem-disposto" perante "este momento extraordinário, de uma realização exigente, de um partido que nasceu há três meses e tal".