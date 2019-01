Santana Lopes contundente nas críticas dirigidas aos partidos de esquerda

“Como é possível que uma frente esquerda constituída por socialistas, comunistas e extrema-esquerda governe com a tal hipocrisia política, em que cá dentro procura devolver alguns rendimentos a determinadas camadas da população e chegam a Bruxelas e cumprem, do modo mais ortodoxo que há, aquilo que são as exigências”, afirmou Pedro Santana Lopes, no primeiro almoço nacional da Aliança, que decorreu em Leiria.





Prosseguindo no seu discurso de quase uma hora, Santana Lopes acrescentou: “Lembram-se quando eles diziam que outros iam além da 'troika'? Eles já nem se lembram da 'troika'. Eles querem ser uma 'troika' dois, uma 'troika' super, a cortar, a cortar”.





Ideias do líder da Aliança sintetizadas pela jornalista da Antena 1, Madalena Salema.