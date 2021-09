Santana Lopes despede-se com "saudade" apesar das "diferenças" com Jorge Sampaio

Em declarações aos jornalistas, Santana Lopes prestou homenagem ao antigo chefe de Estado hoje não só por causa "do dever das funções" que exerceu, mas "também pela saudade do relacionamento pessoal, apesar das diferenças" ideológicas entre ambos.Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.Para hoje está previsto o velório e o funeral, com honras de Estado, realiza-se no domingo, antecedido por uma homenagem nacional no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

c/Lusa