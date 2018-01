Santana Lopes: O nosso grande objetivo é ganhar as eleições legislativas em 2019

Andreia Martins - RTP02 Jan, 2018, 12:17 / atualizado em 02 Jan, 2018, 13:14 | Política

Na apresentação da moção de candidatura às eleições sociais democratas, o antigo primeiro-ministro traçou como objetivo futuro a vitória nas eleições legislativas de 2019, mas também nas eleições europeias que decorrem no próximo ano, bem como a reconquista do poder local e voltar a ser “o principal partido autárquico”. Voltar ao poder nos Açores e manter a maioria absoluta na Madeira também objetivos também assumidos por Santana Lopes.



“Vivemos num quadro político difícil de imaginar há uns anos atrás. Um Presidente da República de centro-direita, coabitando com um governo socialista, apoiado por comunistas e pela extrema esquerda”, considerou.



O candidato à liderança do PSD considerou também que o Estado "continua a gastar de mais, e por isso continuamos a pagar impostos a mais", por isso "a economia cresce de menos, o país encolhe em relação às suas necessidades e responsabilidades". Prometeu lutar por um país "desenvolvido, progressivo e justo", não esquecendo que é necessário investir nos "territórios deprimidos e mais fustigados pelos incêndios"



Sobre a eventualidade de um bloco central, o candidato diz não existir "equívoco" nessa matéria, até para evitar a ascensão de extremos no espectro político, "Entendemos que deve haver alternativa entre os dois principais partidos do sistema partidário. Não devem estar juntos no Governo. (...) "Seremos alternativa, procuraremos construir uma alternativa coerente", sublinhou o candidato, diferenciando-se em relação ao seu adversário, Rui Rio.A moção estratégica foi apresentada e entregue esta terça-feira na sede nacional do PSD, no último dia do prazo, a menos de duas semanas das eleições diretas no PSD, marcadas para 13 de janeiro. As 2525 assinaturas que apoiam a sua candidatura foram igualmente entregues.É uma moção que abrange apenas dois anos, mas Pedro Santana Lopes aponta desde logo às presidenciais de 2021 e fez questão de esclarecer que apoiará uma eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa a Belém."Este Presidente da República tem representado um caso excecional no exercício de magistratura suprema do país, não só de popularidade, mas de entendimento do sistema político e de relacionamento com os governos em funções", esclareceu.Santana Lopes anunciou ainda que, caso seja eleito, nomeará já a partir de 19 de março a comissão coordenadora para as próximas eleições autárquicas de 2021.Santana Lopes lembrou também a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, que destacou a necessidade de "reinvenção", um termo que, enfatiza, "também é usado na nossa moção estratégica" e "tem sido usado por mim frequentemente".Esclarece, no entanto, que não pretende "reinventar o PSD, o partido não precisa de ser reinventado, já teve piores e melhores resultados, eu fui protagonista de um dos menos bons, mas não só eu", reconhecendo que quer "abrir o partido à sociedade".Na sessão de apresentação, Santana recordou um texto escrito em janeiro de 2003, ainda antes da curta experiência governativa do ano seguinte, onde considerava que "ser oposição não é mostrar-se sempre contra o que faz um Governo, ser oposição é mostrar que se é melhor do que o Governo". No mesmo artigo lamentava o atraso de Portugal em relação a outros países europeus e a "perda de tempo e de oportunidades".