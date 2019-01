Santana Lopes quer afastar a esquerda e repor a normalidade no país

Santana Lopes e Assunção Cristas não querem comentar a disputa no PSD. Luís Montenegro fazia parte do programa e cancelou a presença na véspera.



A abertura coube a Pedro Santana Lopes. O presidente do Aliança garante que o rumo do partido está traçado e não vai mudar por causa do que se passa no PSD.



Mas deixa o desafio, que se estende também ao partido que um dia liderou: um acordo pós-legislativas que afaste a esquerda, reponha, o que diz ser, a normalidade no País e o ponha a crescer.



A presidente do CDS não rejeita o desafio. E lembra que o diz desde 2016, independentemente de quem lidera o PSD.



Assunção Cristas encerrou a primeira convenção do movimento que reuniu em Lisboa, durante dois dias, personalidades ligadas ao centro e direita políticos. Rui Rio rejeitou o convite para participar.